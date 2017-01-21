iPhone 8 İçin Yeni Bilgiler Var!

Apple tarafından çalışmaların sürdürüldüğü iPhone 8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 21 Ocak 2017 22:55

iPhone 8 adı verilecek yeni model ile piyasaya giriş yapması beklenen Apple yeni modelde farklı özelliklere yer verecek. Öyle ki sızdırılan son bilgilerde kullanıcıların yüz ve hareket tanıma sistemini kullanabileceği yeni bir özelliğin telefona ekleneceği belirtildi. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan iPhone 8 modeli kullanıcılar için farklı özellikleri bir araya getirebilir.

Yeni Sistemde Neler Var?

Yüz ve hareket algılama sisteminin telefonlarda kullanılacak olması, kullanıcıların telefona dokunmasına gerek kalmadan pek çok farklı işlemi yapmasını sağlayacak. Bu açıdan bugüne kadarki tüm iPhone modellerinden farklı bir özellik kullanıcılara yeni telefon ile birlikte sunulmuş olacak.

Yeni telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında parmak izi tarayıcısı ve iris tarayıcısı yer alacak. Bugüne kadar sunulan modellerde parmak izi tarayıcısına yer verilmiş olsa da iris tarayıcısı henüz Apple tarafından kullanılan bir teknoloji değil. Bu bakımdan firma tarafından yapılacak yenilikler kullanıcıların çok daha kullanışlı ve güvenli bir telefona ulaşmasını sağlayacak.

Yeni özellikler hakkında sızdırılan bilgiler telefon tercihlerini Apple’dan yana yapan kişiler için büyük bir heyecan yaratırken yapılacak sonbahar tanıtımı ile birlikte tüm dedikoduların gerçek olup olmadığı, telefonda hangi özelliklere yer verileceği öğrenilecek.