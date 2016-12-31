iPhone 8 İçin Samsung İddiası!

Apple'ın yeni üreteceği 5,8 inç'lik telefon için Samsung’un katkı sağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar.

Güncellenme 31 Aralık 2016 19:48

Apple için yeni gelen iddialarda oldukça dikkat çekici detaylar paylaşıldı. Öyle ki iPhone tarafından yeni yılda piyasaya sunulacak modellerden bir tanesinde Samsung katkısı bulunacak ve böylece Apple piyasaya Samsung imzası taşıyan bir cihaz sunacak. Yeni iPhone 8' modellerinde dikkat çekici detay AMOLED ekran olduğu gibi yeni ekranın yanı sıra 4,7 inç, 5,5 inç ve 5,8 inç'lik iPhone modelleri tanıtılacak. Bu açıdan 2017 itibari ile 2 yerine 3 farklı amiral gemisi Apple tarafından sunulacak.

TFT-LCD Devam Edecek

4,7 ve 5,5 inç'lik iPhone 8 modellerinde ekran teknolojisi değişmeyecek ve önceki versiyonlarda olduğu gibi telefonlarda yine TFT-LCD ekran kullanılacak. 5,8 inç'lik model ise farklı ve eklenen bir model olacak. Bu yeni telefonda AMOLED ekran kullanılacak. AMOLED desteğinde Apple yeterli olmayacağı için Samsung’tan yardım alınacak ve böylece yeni telefon aslında ekran teknolojisi ile Samsung’un katkısı ile sunulmuş olacak.

70 Milyon Üretilebilir!

İddialara göre üstelik yeni model yüksek sayıda üretilecek. Digitimes’da yer alan habere göre 5,8 inç'lik AMOLED ekranlı telefon için 70 milyon ünitenin üretilmesi bekleniyor. Bu açıdan Samsung, rakibi olmasına karşın sadece ekran teknolojisi satarak dahi iyi bir gelir elde etmeyi başaracak. Bu açıdan yeni telefonun ne kadar performanslı olacağı da merak ediliyor.