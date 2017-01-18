iPhone 7 Alanlar Çok Mutsuz!

Apple tarafından piyasaya sunulan iPhone 7 modellerinde özellikle siyah renkli cihazlarda ciddi sorunların yaşandığı belirtildi.

Güncellenme 18 Ocak 2017 22:41

Apple tarafından iPhone 7 modeli için geliştirilen yeni bir renk simsiyah olarak adlandırılmış ve kullanıcıların ilgisini oldukça çekmişti. Yeni model ile ilgili yapılan açıklamalarda kullanıcıların dikkatli olması gerektiği belirtilirken Apple dahi resmi olarak kullanıcıların kılıf gibi koruyucular kullanmasını önermişti. Tüm açıklamalara ve uyarılara rağmen en çok tercih edilen model siyah modeli olurken şu anda kullanıcıların büyük bir bölümü yaptığı seçim nedeniyle pişmanlık yaşıyor.

Cihazlar Çiziklerle Doldu!

Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda kullanıcıların büyük bir bölümünün ciddi sorunla karşı karşıya kaldığı ve telefonun tasarımında yapılan hamle nedeniyle kullanıcıların çok ciddi pişman olduğu belirtildi. Kullanıcıların paylaştığı fotoğraflarla da bu görüntüler ve iddialar desteklenirken normal kullanımda dahi telefonun çizikler ile dolu olması kullanıcıların çok fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Bu bakımdan Apple tarafından yapılan açıklamaların oldukça haklı olduğu ve Apple’ın yaptığı testlerde telefonların çok çizilebilir yapıda olduğunu fark ettiği görülüyor. Simsiyah iPhone 7 alanların kılıf kullanmaması halinde sadece bir aylık süre içerisinde dahi cihazın tamamen çizikler ile dolu bir telefona sahip olabilmesi mümkün. Bu açıdan gündemde yer alan tüm iddiaların ardından iPhone 7 için siyah modelinin artık çok fazla satması beklenmiyor. Üstelik kullanıcıların bu konuda en büyük beklentisi marka tarafından yeni bir değişim programının başlatılması.