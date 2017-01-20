iPad Pro Gecikecek!

Apple tarafından üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü iPad Pro modellerinin gecikebileceği duyuruldu.

Güncellenme 20 Ocak 2017 16:11

Son dönemlerde ürünlerin piyasaya çıkış tarihinin çok daha geciktirilmesi Apple adına en büyük handikaplardan birisi olurken gündeme gelen son haberlerde iPad Pro modelinin daha geç bir tarihte çıkaracağı belirtildi. Özellikle 2016 yılında yapılan sızdırmalarda iPad Pro modellerinin 2017’nin ilk ayları itibariyle piyasada olacağı belirtilmiş ve bu konuda büyük bir beklenti yaratılmıştı. Fakat Apple cephesinden sızdırılan son bilgilerde iPad Pro modellerinin ilk aylarda piyasaya olamayacağı duyuruldu. Bu bakımdan beklentiler karşılanmayacağı gibi Apple yeni bir üründe daha gecikme yaşamak zorunda kalacak.

Teknik Bilgileri Sızdırılmıştı

Piyasaya sunulacak iPad Pro modelleri için teknik detaylar daha önce sızdırılmıştı. Yeni cihazlarda yer alacak pek çok özellik şimdiden biliniyor. Yeni tabletlerde özellikle çerçeve kalınlığı oldukça az olacak ve böylece farklı bir tasarımın tercih edileceği belirtiliyor. Üstelik 12.9 - 10.5 ve 9.7 inçlik 3 farklı modelin iPad Pro olarak piyasaya sunulacağı biliniyor. Cihazların üretimlerinin ilk çeyrekte yapılması tahmin edilirken satışa çıkarılması ancak 2017’nin ikinci yarı yılı itibariyle mümkün olacak.

Şu ana kadar yeni cihazlar ile ilgili sızdırılan bilgiler bunlarla sınırlı olarak Apple’ın gecikme yaşayacağı kesinleşmiş durumda. Daha önce iPad Pro modellerinde olduğu gibi kablosuz kulaklıklar için gecikme yaşayan Apple, kullanıcılardan tepki görmüştü.