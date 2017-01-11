IOS’ta YouTube Daha Yüksek Çözünürlüklü

Google, bazı iPhone'larda maksimum çözünürlüğü yükselten YouTube iOS uygulaması için bir güncelleme yayınladı. İşte güncelleme ile ilgili detaylar

Güncellenme 11 Ocak 2017 20:11

En son güncelleme ile, 4.7-inç iPhone'lar artık Youtube videolarını 1440p çözünürlüğe kadar görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte, küçük 4 inç iPhone'lar da dahi çözünürlük arttırıldı ve 1080p video görüntülenebilmesi mümkün. Bu açıdan yapılan güncelleme özelikle Youtube gibi bir sosyal medya için kullanıcılara büyük bir imkan sağlıyor.

Androidlerde Durum Ne?

Maalesef QHD ekranlı Android cihazlar 1440 p60 video görüntüleyebiliyor olsa bile 60 fps videolar için çözünürlük hâlâ 1080 p ile sınırlandırılmış durumda. Bu açıdan Android için aslında işletim sisteminden kaynaklı bir sorun var.

iPad cephesine bakıldığında ise 1080p'den daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olsa bile 1080p ekranlı 4.7-inç iPhone'lar 1440p seçeneğine ulaşabiliyor. Bu bakımdan özelikle yeni güncelleme ile birlikte telefonlarda sınırlar oldukça zorlanıyor ve kalite konusunda oldukça iyi bir seçenek sunuluyor.

App Store’de Güncelleme Sunuldu

Youtube için yapılacak güncelleme App Store'da mevcut. Bu bakımdan yeni özelliği denemek isteyen kişiler için artık tek işlem güncellemeni alınması. Sizde cihazlarınızdaki çözünürlüğü arttırmak istiyorsanız, güncelleme işlemlerini App Store üzerinden başlatabilirsiniz. Yapılacak güncelleme sonrasında herhangi bir sorun olmadan yeni çözünürlüğe geçiş yapabilirsiniz. Google tarafından desteklenen bu güncellemenin Android ayağında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.