iOS’ta Yeni Güvenlik Açığı Bulundu

IOS platformunun yönelik geliştirilen uygulamaların yüzde 70'inde ciddi bir güvenlik açığının olduğu belirtildi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 14:11

Dünya genelinde milyonlarca telefon tarafından kullanılan iOS uygulamalarında yüzde 70 oranında güvenlik açığının bulunması ve üstelik bu açığın kritik olarak değerlendirilmesi oldukça dikkat çekti. Üstelik uygulamalar arasında oldukça popüler olan pek çok farklı uygulamanın da yer aldığı belirtildi.

Güvenlik Firmasından Açıklama Geldi

Konu ile ilgili açıklamalar Sudo Security Group CEO'su Winn Strafach tarafından yapıldı. Firma tarafından özellikle uygulamaların telefonları yüklenmesi halinde pek çok bilginin kolay bir şekilde alınabileceği ifade edildi. uygulamaların hangileri olduğu liste şeklinde yayınlanmasa da özellikle bazı uygulamaların adları sızdırmaya başlandı.

Sızdırmalara göre kritik güvenlik açığına sahip olan en popüler uygulamalar Snapchat ve PayPal var. Ayrıca bazı ülkelere yönelik hizmet veren bankacılık uygulamaları da sistemde mevcut. Bu bakımdan kritik güvenlik açığının bir an önce kapatılarak kullanıcılarının güvenli bir şekilde uygulamaları kullanması gerekiyor. Özellikleri firma tarafından yapılan açıklamalarda açığın tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili geliştiricilere gerekli bilgilerin gönderildiği ve bu konuda çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Bu açıdan bundan sonraki süreç içerisinde geliştiriciler mevcut kritik güvenlik açıklarını gidererek uygulamaları daha sorunsuz bir hale getirebilir.

Açık Tamamen Kapatılabilir Mi?

Fakat uygulamaların yüzde 70’i içinde yer alan bu güvenlik açığının tamamen ortadan kalkması çok mümkün görünmüyor.