IOS’ta 23 Nisan Etkinliği Başlayacak

Dünyanın ilk ve tek Çocuk Bayramı olan 23 Nisan için AppStore üzerinden etkinlik düzenlenecek.

Güncellenme 21 Nisan 2017 23:11

Türkiye'de iki gün sonra kutlanacak olan 23 Nisan için Türkiye'ye hizmet veren pek çok farklı marka da özel sürprizler hazırlamaya devam ediyor. Önceki yıllardan görmeye alışkın olduğumuz pek çok etkinlik bu yıl da 23 Nisan kapsamında düzenlenecek. Fakat özellikle Apple tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu konuda oldukça dikkat çekti.

Apple’dan Çocuklara Jest

Yapılan resmi açıklamalara göre App Store üzerinden 23 Nisan'a özel olarak etkinlik düzenlenecek. Çocuklara yönelik olarak yapılacak bu etkinlikte çıkartmalar, eğitim uygulamaları çocuklara 23 Nisan günü sunulacak. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkaracak pek çok farklı uygulamanın sunulacağı AppStore, böylece çocukların 23 Nisan günü daha farklı bir içerik ile karşılaşmasını sağlayacak. Bu yenilik şimdiden çocuklar için heyecan yaratmış durumda. 23 Nisan kapsamında çocukların yanı sıra yetişkinlere de özel seçenekler sunulacak. Öyle ki “Bir zamanlar biz de çocuktuk” bölümünden kişilerin farklı içeriklere ulaşması ve çocukluklarına yönelik eğlenceli oyunlar ile buluşması da sağlanacak. Bu açıdan 23 Nisan App Store ile daha farklı ve etkin bir hale gelecek. Yapılan açıklamalar sonrasında sosyal medyada bu yenilik oldukça dikkat çekerken, 23 Nisan Günü AppStore kullanım oranlarının daha da artması bekleniyor.