iOS 11 Nasıl Gelecek? İşte İlk Bilgiler

Apple her yıl yeni bir iOS sürümü kullanıcılar ile buluşturarak yazılım açısından da destek sağlıyor. Peki, yeni iOS 11’de neler olacak?

Güncellenme 22 Ocak 2017 23:11

Geçtiğimiz yıl itibari ile iOS 10 sürümünü piyasaya süren Apple, yeni yıl itibari ile iOS 11 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni model hakkında bugüne kadar çok fazla bilgi gelmese de bugün itibari ile yabancı basında yer alan haberler, yeni işletim sistemi hakkında oldukça detayı bizlere sunuyor.

iOS 11 Nasıl Gelecek?

iOS 11 için paylaşılan bilgilerde yeni işletim sisteminin önceki versiyonlara çok daha güçlü ve iddialı bir şekilde geleceği vurgulanıyor. Bu bakımdan şimdiden iOS 11 kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmış durumda.

iOS 11 için en çok konuşulan iddia ise FaceTime özelliği. Apple iOS 10 ile birlikte daha çok iMessage gelişmeleri sunulurken iOS 11 ile Apple’ın farklı FaceTime planları olduğu görülüyor.

Yenilenen uygulama ile birlikte iOS 11 çok kişi ile konuşma özelliğini sunacak. Böylece kişiler sadece bire bir görüşmeler değil, 2’den fazla kişinin katılım gösterebileceği grup görüşmelerini yapacak. Bu da arkadaşlar arasında ve özelikle iş dünyasında görüşmelerin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Arama trafiğini azaltması beklenen bu özellik sayesinde kullanıcıların çok daha pratik bir konuşma imkanı elde etmesi mümkün. bu bakımdan iOS 11 ile birlikte görüşmelere yönelik pek çok gelişme Apple tarafından sunulabilecek.