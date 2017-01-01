iOS 10.3 İle Sinema Modu Geliyor!

Ocak ayı içerisinde sunulması beklenen iOS 10.3 versiyonu, sinema modunu da cihazlara getirecek.

Güncellenme 01 Ocak 2017 23:17

Apple tarafından son olarak iOS 10.2 versiyonu piyasaya çıkarılırken Ocak ayında yeni bir güncelleme daha yapılacak. Bu yeni güncelleme ile birlikte telefonlara eklenecek en önemli özellik sinema modu olarak adlandırılan yeni bir deneyim olacak. 10 Ocak tarihi itibariyle Beta sürümünün denenmeye başlanacağı iOS 10.3 ile birlikte sinema modu özelliği de ilk defa denenebilecek. Üstelik mevcut yeni özellik için özel ayarların da yer alacağı bir bölüm ayarlar arasında yer alacak.

Sinema Modu Neleri Getirecek?

Sinema modunda özellikle sinema gibi karanlık ortamlarda telefonun daha rahat bir şekilde kullanılması adına özel ayarlar kullanıcılara sunulacak. Bu sayede telefonda bildirimlerin sessize alınması, kullanıcının daha farklı bir şekilde uyarılması ve aynı zamanda ekran aydınlatması gibi telefon kullanımı için çok önemli olan özelliklerin de sinemaya özel olarak ayarlanabilmesi sağlanacak. Bu bakımdan telefonların yeni özellik sayesinde pek çok farklı alanda kullanılması çok daha kolay bir şekilde sağlanacak.

Sessiz Modu Daha Geliştirilecek!

Üstelik telefonlarda yer alan sessiz modun çok daha gelişmiş bir hali olarak sunulması beklenen sinema modunda ekran parlaklığının daha farklı bir şekilde düzenlenmesi söz konusu. Ocak ayı itibariyle ilk defa sunulacak olan sinema modunun piyasada nasıl bir etki yaratacağı özelliğin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte görülebilecek.