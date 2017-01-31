iOS 10.3 Beta Sürümü Sunuldu

Apple iOS işletim sistemine yönelik gerçekleştirdiği yeni güncelleme iOS 10.3 olacağı gibi yeni sistemin betası şu anda görüntülenmeye başlandı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 20:27

iOS 10.3 versiyon için çalışmalarını sürdüren Apple, özellikle Beta çalışmalarında farklı özellikler üzerinde çalıştığını da gösterdi. Yeni beta versiyonunda ilk olarak dikkat çeken noktalardan bir tanesi ayarlar menüsünden kişilerin tüm profil bilgilerine ulaşabilecek olması. Bu bakımdan Apple hesabına bağlı olarak alınan tüm uygulamalar, uygulama tercihleri ve ayarları tek bir hesap ekranından görülebilecek.

Depolama Detayları Görülecek

Aynı zamanda yapılan depolama sistemi olan iCloud için de ücretli bir şekilde ek paket alan kişilerin bu pakete yönelik olarak kolayca kontrol sağlaması mümkün olacak. Yeni Beta versiyonu ile birlikte gelecek yeni bir durum ise haritalar üzerinden hava durumunun kolay bir şekilde görüntülenebilmesi.

Ekranın sağ alt tarafına yerleştirilen yeni hava durumu simgesi sayesinde kişilerin farklı bölgelerdeki hava durumu hakkında bilgi sahibi olabilmesi mümkün olacak. Yeni güncelleme ile birlikte dikkat çeken diğer bir özellik ise son dönemlerde en çok konuşulan kablosuz kulaklıkların bulunması için kullanılan uygulama. Kablosuz kulaklıklara yönelik uygulama geliştiren Apple özellikle kullanıcılarının kulaklıklarını kaybetmesi halinde uygulama üzerinden kulaklıklarını bulmasını sağlayacak. Bu bakımdan Apple’ın yeni işletim sistemi kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğu gibi işleri daha kolay bir hale getirecek.