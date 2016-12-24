iOS 10.2’de Pil Sorunu Büyüyor

IOS işletim sistemi üzerinden yapılan son değişiklikler pek çok kullanıcının çeşitli sorunlar yaşamasına yol açtı.

Güncellenme 24 Aralık 2016 16:00

Apple iOS adını verdiği işletim sistemi için geçtiğimiz günlerde iOS 10.2 versiyonunu kullanıcılara sunmuştu. Bu versiyona yükseltme yapan kullanıcıların büyük bir bölümü özellikle pil konusunda çeşitli sorunlar yaşarken geçtiğimiz günlerde Apple tarafından yapılan yeni bir hamle sorunların daha da büyümesine neden oldu.

Geri Dönmek Mümkün Değil!

Kullanıcılar iOS 10.2 versiyonuna geçiş yaptıktan sonra pil şarj seviyesinin doğru hesaplanmaması nedeniyle telefonun birden kapanması ile karşı karşıya kaldı. Yüzde oranı her ne kadar yüksek olarak gösterilse de çok kısa bir süre içerisinde pilin bitmesi ve telefonun kapanması kullanıcıların günlük yaşamda telefonu kullanmasını oldukça zorlaştırıyor.

Konu ile ilgili önerilen yöntem her ne kadar güncellemenin iptal edilerek bir önceki versiyona dönülmesi olsa da Apple iOS 10.1 ve iOS 10.1.1 versiyonları için güncelleme imzalanmasını iptal ederek desteği bıraktı. Bu nedenle kişilerin artık bu versiyonlara geri dönmesi mümkün değil. iOS 10.2’e geçen kullanıcıların büyük bir bölümü şu an için pil konusunda oldukça mağdur. Konu ile ilgili resmi forum sitelerinde şikayetler giderek artarken Apple’ın bu konuda yeni bir güncelleme sunarak mevcut sorunları gidermesi bekleniyor. Yapılan şikayetler giderek arttığı için kısa süre içerisinde konuyla ilgili çözümün geliştirilmesi de Apple’ın geleceği adına oldukça önemli.