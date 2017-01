iOS 10.2 Geldi!

Apple tarafından yapılan açıklamalarda iOS 10 işletim sistemi için yeni bir güncellemenin yapıldığı duyuruldu.

Güncellenme 24 Ocak 2017 23:33

Yeni güncelleme iOS 10.2.1 olarak adlandırıldı. Apple tarafından işletim sistemine yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken özellikle yeni yapılan güncelleme ile birlikte iOS 10.2.1 sistemine geçiş yapıldı. Yeni işletim sistemi güncellemesi ile birlikte telefonlarda pek çok iyileştirmenin yapıldığı belirtilirken bu iyileştirmeler ile birlikte kullanıcılar daha iyi bir telefon deneyimi elde edebilecek.

Güncelleme Resmen Sunuldu

Yapılan açıklamalarda 72 MB boyutundaki yeni güncelleme ile birlikte telefonlarda pek çok iyileştirmenin yapıldı ve performans hatalarının giderildiği belirtilirken kullanıcılar yeni güncellemeyi telefonlarının güncelleme bölümünden alabilecek. Bir aydan beri yeni güncelleme için çalışmaların yapıldığı açıklandı. 4 farklı beta sürümün kullanıcılara sunularak telefonlarda yeni sürüm test edilmişti. Bu bakımdan kullanıcılar çok daha iyi bir işletim sistemi ve telefona sahip olabilecek.

Yapılan açıklamalarda güncelleme konusunda sorun yaşayan kullanıcıların telefonlarının ayar bölümlerinden genel ve yazılım güncellemesi adımlarını takip etmesi gerekiyor. Bölüm üzerinden yapılacak güncellemeyle telefonun bir üst versiyona geçiş yapması sağlanacak. Yeni güncelleme alacak telefon listesi Apple tarafından paylaşıldı. Açıklamalara göre güncellemeyi alacak telefon ve cihazlar şöyle;

iPhone: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPad: iPad Air, iPad Air 2, iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Pro 9.7

iPod: iPod Touch 6