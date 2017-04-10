İnternet Üzerinden Tat Paylaşımı Teknolojisi Geliştirdi!

Japonya Keio Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi iş birliği ile tat paylaşma noktasında oldukça ilginç bir projeye imza atıldı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 23:02

Özellikle yapılan araştırmalarda limonata tadının çok uzaktaki bir kişiye tadın ve kokusunun gönderilmesi noktasından başarılı bir testinin yapıldığı belirtildi. İnternet üzerinde yayınlanan yiyecek ve içeceklerin özel sistemler sayesinde koklanması ve tadılması önümüzdeki yıllarda mümkün olabilir. Öyle ki yapılan son çalışmalar tadın ve kokunun karşı tarafa iletilmesini noktasında oldukça olumlu bir sonuç verdi.

Limonata Testi Başarılı!

Geliştirilen sistemde özellikle limonata tadının çok uzaktaki bir kişiye aynı şekilde gönderilmesi sağlandı. Bu durum özellikle lezzet paylaşımlarında ve internet üzerinden hizmet veren firmaların farklı bir deneyim sunması adına oldukça önemli. Özel sensörler ve elektrikler sayesinde lezzetin ve kadın karşı tarafa ulaştırılması oldukça kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üstelik özel sistem karşı tarafta bardak içinde bulunan suyun renginin dahil değişmesini sağlıyor. Kullanılan LED ışıklar sayesinde bardakta içeceğin rengi görünüyor ve aynı zamanda lezzet ve koku noktasında da aynı kıvam sağlanabiliyor. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde özellikle lezzet paylaşımı noktasında çok farklı bir döneminin başlaması söz konusu.

Kişiler her ne kadar uzaktaki yiyeceği tadamayacak olsa da su üzerinden benzer lezzetin yakalanması ve karşı taraftaki içecek ya da yiyeceğin nasıl bir tatlı olduğunun anlaşılması mümkün.