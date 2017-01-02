İnternet Hızında Hangi Ülke Birinci?

Dünya genelinde pek çok ülkenin dahil edildiği internet hız araştırmasında ilk on ülke belli oldu.

Güncellenme 02 Ocak 2017 17:14

İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması bu konuda hızın daha fazla önemsenmesini sağlarken dünya genelinde en çok en hızlı internet kullanımının olduğu ülkeler sıralaması yapıldı. Yapılan sıralamalarda 26.3 Mbps hız ortalaması ile Güney Kore ilk sırada yer aldı. Yapılan araştırma sonuçları resmi olarak paylaşırken ilk 10 sırada yer alan ülke şöyle oldu;

1) Güney Kore 26,3 Mbps

2) Hong Kong 20,1 Mbps

3) Norveç 20 Mbps

4) İsveç 19,7 Mbps

5) İsviçre 18,4 Mbps

6) Singapur 18,2 Mbps

7) Japonya 18 Mbps

8) Finlandiya 17,6 Mbps

9) Hollanda 17,3 Mbps

10) Letonya 16,9 Mbps

Türkiye araştırmaya dahil edilmediğinden dolayı şu an için sonuçlar hakkında net bir bilgi elde edilemiyor. Fakat özellikle yapılan son araştırmalarda Türkiye'nin ortalama hızının 5 Mbps olduğu belirtilmişti. Bu açıdan mevcut durumlara göre Türkiye'nin internet hızının açıklanmış olması dahi sıralamalara bir etki edemeyecek. Özellikle daha önceki yıllarda da yapılan araştırmalarda Türkiye'nin sıralamalarda çok düşük sonuçlar alması ve sıralamalarda geri kalmasın oldukça eleştirmiş ve internet hızının arttırılması konusunda çeşitli tepkiler gösterilmişti.

2016 yılı itibariyle adil kullanım kotasını kaldırılacak olması bu konudaki en büyük avantajlardan birisi olarak görülüyor. Fakat bu geçiş için de 2018 yılı hedeflenmiş durumda.