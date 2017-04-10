İnternet dolandırıcılarına 6 yıl hapis cezası

İnternet üzerinden telefon siparişi veren iki kişiye kırık telefon sattığı öne sürülen Murat Türkdönmez 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 13:54

İnternetten iki ayrı kişiye kırık telefon sattığı iddia edilen Türkdönmez için ayrı ayrı 3'er yıl hapis cezası ve 2 bin 200 lira para cezası verildi.

1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan Murat Türkdönmez hazır bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ali Öz ve Alim Şengün’e internet üzerinden sattığı telefonlar yerine, kırık telefon gönderdiği iddia edilen otobüs şoförü Murat Türkdönmez savunmasında şöyle dedi:

"Ben, şehirlerarası otobüs işletmesinde çalışıyorum. Gittiğim farklı şehirlerde, uygun fiyata aldığım cep telefonlarını internet üzerinden satıyorum. Benden şikayetçi olan iki kişiye telefonu ben sattım. Hesabıma para yatırınca ben de kargo ile satın aldıkları telefonu gönderdim. İddia edildiği gibi kesinlikle kırık cep telefonu göndermedim. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuksuz yargılanan Murat Türdönmez’i, iki kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ayrı ayrı 3’er yıl hapis, 2 bin 200 TL para cezasına çarptırdı.

Milliyet