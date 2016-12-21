Instagram'dan Yılbaşına Özel Stickerlar

Instagram tarafından yeni yıla özel olarak uygulamaya farklı özellikler eklendi.

Güncellenme 21 Aralık 2016 15:52

Instagram yeni yılın gelmesiyle birlikte bunu fırsata çevirebilmek adına uygulama için güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yılbaşı etiketlerinin Instagram'da kullanılabilmesi mümkün. Bu açıdan yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde yeni yıl heyecanı ve yeni yıla özel farklı paylaşımlar Instagram'da görünmeye başlayabilecek.

Eller Serbest Özelliği Geldi

Instagram için yapılan güncellemede eklenen diğer bir özellik ise eller serbest özelliği oldu. Bu özellik Snapchat gibi farklı sosyal medya uygulamalarında da kullanılırken Instagram için yine bir kopyalama yapıldığını söylemek mümkün.

Bugün özellikle ilk defa Instagram'a giren kullanıcılar yenilenen ve güncellenen uygulama hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme alırken bu bilgilendirmelerde özellikle hikayeler bölümü kullanıldı. Kişilere hikayeler üzerinden Instagram'a eklenen yeni özelliklerin aktarılması sağlanmış. Bu açıdan eğer bu bölüme hala göz atmadıysanız hikayeler bölümüne bakarak yeni özellikler hakkında farklı ve detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz

Yılbaşı Etiketleri Nasıl Kullanılacak?

Yılbaşı etiketlerini kullanmak isteyen kişiler bu konuda herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan paylaşacaklar içeriklerde ya da yorumlarda direk etiket bölümüne göz atabilir. Burada yer alan yılbaşı etiketlerinden istediğiniz bir tanesini seçerek hemen sosyal medya üzerinden göndermeye başlayabilirsiniz. Bu açıdan kişilerin yeni güncellemeyi alması tüm özellikleri kullanması için yeterli olacak. Güncellemeyi isterseniz uygulama mağazaları üzerinden de direk yapabilirsiniz.