İnstagram’a Bir Yenilik Daha

Günümüzde neredeyse bütün gençleri tarafından kullanılan İnstagram mobil veri sıkıntısı yaşayanlar için müjdeli bir güncelleme ile karşınıza geliyor.

Güncellenme 20 Nisan 2017 18:22

Sosyal ağ platformları arasında oldukça popüler olan İnstagram, sevenlerini sevindirecek bir güncelleme yayınlıyor. Bu yeni gelecek olan güncelleme de mobil internet sıkıntısı yaşayan kullanıcılar için oldukça sevindirici. Eğer sizde mobil veri kullanıyorsanız bu haber tam da sizlik.

İnstagram günümüzde 600 milyon kullanıcıya sahip. Bu kadar popüler olan uygulama yeni güncellemesinde gelişmekte olan ülkeleri de düşündüğünü hissettirir gibi. Kullanıcılarının daha iyi bir hizmet vermeyi hedefleyen sosyal medyanın popüler platformu, internet bulamadığınız noktalarda İnstagram uygulamasını rahatlıkla kullanmasını sağlayacak bir güncelleme yayınladı.

Günümüzde de kullanılmaya başlanan 4.5G oldukça güzel bir noktaya ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra dünya genelinde test aşamaları başlayan 5G teknolojisi, yakın zamanda mobil internet kullanan kullanıcılarını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Ancak teknolojik olarak sıkıntı yaşayan ülkelerin bazılarında 3G’ye bile rastlamakta sıkıntı yaşanıyor. Bazı kısımlarda ise telefonun çekme sıkıntısı bile yaşanıyor.

Sosyal medya platformları arasında bir dev diye hitap edebileceğimiz İnstagram ise artık bu bölgelere de hitap etmek istiyor gibi görünüyor.İnstagram’ın bu yeni özelliği sayesinde artık kırsal kesimlerde dâhil çevrim dışı bir şekilde İnstagram uygulaması kullanılabilecek. Bu yeni özellik sayesinde daha önce kaydedilen verilerin görünmesi sağlanıyor. Bu sayede mesajlar, beğenme, kaydetme ve yorum yapma özelliği de çevrim dışı durumlarda da kullanılabiliyor.