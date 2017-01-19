Instagram Tuzaklarına Dikkat!

Instagram kullanan Türk kullanıcılarına karşı önemli bir uyarı yapılırken özellikle takipçi uygulamalarının Türkiye'de yoğun bir ilgi gördüğü belirtildi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 15:15

Instagram profilini daha da güçlendirmek adına kullanıcıların büyük bir bölümü takipçi verdiğini söyleyen siteleri kullanırken, bu sitelerde kullanıcıların Instagram kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapması ve ardından profiline takipçi çekmesi amaçlanıyor. Fakat kişilerin sisteme giriş yaparken kullanıcı adı ve şifresini açık bir şekilde girmesi büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Tehlike Mobile Ulaştı!

Özellikle son dönemlerde mobil uygulamalar ile yapılmaya başlanan bu durum pek çok kullanıcının hesabına tekrar erişememesine neden oldu. Özellikle hesap ayarları doğru bir şekilde yapılandırılmamış kullanıcıların tekrar hesabını geri alması çok fazla söz konusu olmazken Google Play Store üzerinden farklı uygulamaların son dönemlerde giderek artış göstermesi kullanıcıların bu konuda dikkatli olmasını gerektiriyor.

Üstelik tek bir geliştirici tarafından çok farklı şekiller ve adlar ile yayınlanan takipçi uygulamalarının çok doğru bir şekilde kullanılması ve kişilerin bu işlemleri yaparken üyeliklerinin hale getirilebileceğini farkında olması gerekiyor. Konu ile ilgili yapılan güvenlik araştırmalarında da Instagram şifrelerini çalabilecek bazı yazılımların tespit edildiği ve Google Play Store üzerinden hala bu uygulamaların kullanıma sunulduğu belirtildi.

Üstelik Instagram hesabına bağlı olarak Facebook Twitter ve YouTube gibi pek çok farklı hesapların da ele geçirilmesi söz konusu.