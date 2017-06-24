Instagram Hikayeleri İçin Yeni Özellik Geldi

En çok kullanılan sosyal ağlardan bir tanesi olan Instagram'da hikayeler için yeni bir değişiklik yapıldı.

Güncellenme 24 Haziran 2017 20:22

Özellikle Snapchat üzerinden alınan hikayeler özelliğinin sisteme dahil edilmesi ile birlikte daha etkin bir hale gelen Instagram, şu anda hikayeler özelliği sayesinde çok daha fazla kullanıcının sistemde kalmasını sağlıyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda hikayeler özelliğini daha iyi deneyimlenebilmesi adına, değişikliğe gidildiği ifade edilerek hikayeler özelliğinde artık daha etkin bir şekilde kullanıcıların bu özellikten yararlanabileceği ifade edildi.

Sosyal Ağda Etkinlik Artacak

Özellikle yapılan canlı yayınların yayın bitiminin hemen ardından hikayeye eklenebilmesi artık mümkün. Böylece kişiler özellikle takipte bulunduğu kişilerin takip edebilmesi adına canlı yayınlar için de avantaj elde sağlayacak.

Canlı yayın yapan kullanıcılar bu canlı yayına duyurabilmek ve hikayeler özelliği üzerinden bu yayınını paylaşabilmek adına yeni geliştirilen özellikten yararlanabilecek. Üstelik canlı yayını kaçıran kullanıcılar da hikayeler üzerinden ulaşabileceği bu canlı yayın sayesinde yayının tekrarını izleyebilecek. Özellikle canlı yayınların 24 saat boyunca yerinde kalacağını duyuran Instagram yönetimi, böylece hem hikayeler hem de canlı canlı yayın servislerinin daha da etkin hale gelmesini hedeflemiş durumda.

Canlı yayın servisleri için önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara yönelik yeni bir güncellemenin yapılacağı ifade edilirken, bu güncellemeyi alacak kullanıcılar canlı yayın ve hikayeler özelliğinin yenilenmiş versiyonlarını kullanabilecek.