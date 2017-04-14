Instagram Hikayeler İçin Yeni Çıkartmalar Geldi

Instagram kısa bir süre önce yeni Direct özellikleri ile güncellendi. İşte uygulamaya eklenen yeni özellikler.

Güncellenme 14 Nisan 2017 15:41

Instagram için yapılan son güncelleme sonrasında hikayeler için fotoğraf veya video paylaşıldığında kişiler yeni yaratıcı araçları kullanabilecek. Bu yeni özellik sayesindekişilerin kişisel ve farklı içerikler paylaşması ve hikayeler bölümü daha da dikkat çekici hale getirebilmesi mümkün.

Instagram Kullanımı Artıyor!

Instagram tarafından yapılan yeni açıklamalarda 200 milyondan fazla kişinin Instagram Hikayeleri'ni kullandığı belirtildi. Bu bakımdan Instagram için yapılan bu yenilikler, 200 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek ve bu durum Instagram kullanımını da daha etkin bir hale getirecek.

Instagram'daki Yeni Özellikler Neler?

Instagram’da mini-selfie yakalamanızı sağlayan bir kamera simgesi ile fotoğraf çeken kişiler, daha sonrasında yeni aracı kullanabilecek. Yeni bir çıkartma için fotoğraf veya video çektiğinizde gülen yüze dokunulması yeterli. Bu ekranda farklı çerçeve stillerini uygulamak dahi mümkün. Chicago, Londra, Madrid veya Tokyo gibi farklı bölgelere yönelik geliştirilen çıkartmalar kişilerin şehir simgelerini de Instagram hikayelere taşmasını sağlayacak.

Instagram Yeni Özellikleri Ne Zaman Gelecek?

Instagram için yeni güncellemelerin ne zaman geleceği tam olarak bilinmiyor. Fakat özellikle uyumlu işletim sistemleri paylaşılmış durumda. Bu yeni özellikler, iOS için Instagram sürüm 10.16'da ve Android için sürüm 10.16.1'de sunulacak. Kullanıcılar uygulama versiyonlarına göre bu yeni özellikleri telefonlarında deneme fırsatı elde edebilir.