Instagram Hikayeler Artık Reklam Yayınlıyor

Başlangıcından sadece beş ay sonra, Instagram Hikayeler için reklam düzenlemesi yapıldığı duyuruldu.

Güncellenme 11 Ocak 2017 19:21

Instagram, Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, Snapchat benzeri Hikayeler deneyimine video reklamlar yerleştirmeye başlayacak ve işletmeler için daha fazla analitik özellikler ekleyerek reklam sisteminin cazip hale gelmesini sağlayacak. Bu bakımdan, pek çok sosyal medyanın yanı sıra artık Instagram üzerinden de yararlanılabilecek Instagram Hikayeler reklam alanı yaratılmış olacak.

Facebook Reklamda Hızlandı!

Facebook için para kazanma noktasında aslında Instagram için biraz uzun bir süre beklenildi. Öyle ki 2012 yılının Nisan ayında Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın alan Facebook, yaklaşık üç yıl sonra reklam yayınlamaya başladı. Instagram Hikayeler için ise bu konuda adımlar hızlı atıldı. Hikayeler tanıtıldıktan sonra özellikle Snapchat'ın hikayeler özelliğinin doğrudan bir kopyası gibi göründüğü için, bazı eleştiriler alındı. Fakat Instagram Hikayeler ile bu konuda oldukça kararlı bir strateji yürütüldü. Tüm bu çalışmaların sonucunda ise Instagram Çarşamba günü 150 milyon kişinin Hikayeleri her gün kullandığını açıkladı.

Instagram Hikayeler için bu günlük kullanıcı sayısı artık Snapchat'ın en yeni günlük istatistiğiyle eşleşiyor ve bu da reklam verenler için farklı bir durum yaratıyor. Öyle ki Instagram Hikayeler reklam verenler için daha cazip olarak görünüyor.

Instagram Hikayeleri için reklamlar şu an için 15 saniyelik video ile sınırlı. Reklamlar şu an için kullanıcının Instagram Hikayeleri içeriğinde görünmeyecek. Reklam verenler maksimum 15 saniye süren video veya slayt gösterisi ile Instagram Hikayeler bölümünde kendi reklamlarının yer almasını sağlayacak.