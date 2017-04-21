Instagram Çevrimdışı Moduyla Geliyor

Instagram için yeni bir düzenlemenin yapılacağı belirtilirken çevrimdışı olarak kullanılabilecek uygulama ilk olarak Android cihazlara gelecek.

Güncellenme 21 Nisan 2017 23:44

Dünya genelinde popüler bir şekilde kullanılan Instagram için yeni bir dönem başlayacak. Kişiler internet bağlantısı olmasa dahi Instagram kullanabilecek ve böylece çevrimdışı durumlarda da kişilerin bağlantısı Instagram'dan kopmayacak.

Yapılan açıklamalarda özellikle internet bağlantısının düşük olduğu bölgelerde kullanıcılar için büyük bir yarar sağlayacak olan özelliğin önemli olduğu belirtildi. Instagram için yapılan çalışmalarda üstelik sorunsuz bir şekilde çevrimdışı desteğinin sağlanacak olması, kullanıcıların bu konuda iyi bir sosyal medya deneyimi de elde etmesini sağlayacak.

IOS’a Gelebilir

Başlangıçta Android işletim sistemlerinde kullanılacak olsa da önümüzdeki dönemlerde Instagram iOS işletim sistemi içinde kullanılabilir duruma gelebilir. Instagram çevrimdışı modu olarak yeni bir özelliğin ekleneceği sosyal medya, böylece kişilerin çevrimdışı işlem yapmasını sağlayacak. Özellikle uygulama üzerinden fotoğraf paylaşmak, takip etmek çevrimdışı mod ile birlikte mümkün olacak. Bu konuda en önemli detay ise kişilerin internet bağlantısının aktif hale gelmesinin ardından güncelleme ile tüm değişikliklerin sisteme eklenecek. Bu açıdan çevrimdışı olarak yapılabilecek tüm işlemler sorunsuz bir şekilde internet bağlantısı alındığında sosyal medyayı eklenecek.

Instagram son dönemlerde kullanıcı sayısını arttırmayı başarırken tüm bu çalışmalar sonucunda nasıl bir sonucun ele alınacağı da merak ediliyordu. Özellikle bugüne kadar pek çok yenilik ile güçlenen Instagram, çevrimdışı modu ile birlikte adeta uygulama tarihinde yeni bir dönem başlatacak.