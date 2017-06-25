İngiltere'de Müslümanlara saldırı: 6 yaralandı

İngiltere'nin Newcastle eyaletinde bayramlaşan Müslümanlara araçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme 25 Haziran 2017 13:13

İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle kentinde bir aracın kaldırımda bulunan yayaların üzerine sürüldüğü kaydedildi.

Northumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.14'te (TSİ 11.14) bir aracın Westgate Spor Merkezi'nin önünde bulunan yayalara çarptığı yönünde ihbarlar geldiği ifade edildi.

Olayda 6 kişi yaralandı

Açıklamada, 3'ü çocuk 6 kişinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Polis, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumu ya da olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Polisin "terör bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü" belirttiği olayla ilgili gözaltına alınan 42 yaşındaki kadının sorgusu da devam ediyor.

İngiliz basını, olayın gerçekleştiği spor merkezinde Ramazan Bayramı için etkinlik düzenlendiğini bildirmişti. Kaldırımdaki yayaların da etkinliğe katılan Müslüman vatandaşlar olduğu ifade ediliyor.

AA