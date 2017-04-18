İngiltere Brexit sonrası erken seçim kararı aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May 8 Haziran tarihinde genel seçime gidilmesi kararı alındığını açıkladı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 14:52

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken genel seçime gidilmesi kararı aldı.Kabine toplantısı sonrası Downing Sokağı'nda bulunan 10 numaralı Başbakanlık ofisinde kameraların karşısına geçen İngiltere Başbakanı Theresa May süpriz bir açıklama yaparak 8 Haziran'da genel seçime gidilmesi kararı aldığını duyurdu.

Başbakan May, "Muhalefet, hükümetin AB ile müzakere pozisyonunu zayıflatıyor" diyen May şunları kaydetti:"8 Haziran'da erken seçim yapmak istiyorum.Yarın erken seçim yapmak için yasal olarak harekete geçeceğiz.Parlamento yapısı Brexit sürecinin tamamlanmasını tehlikeye atıyor.Hükümetin AB ile müzakere için doğru planı var.Muhalefet, hükümetin AB ile müzakere pozisyonunu zayıflatıyor.İstikrarı garantiye almanın tek yolu erken seçim."

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