İngiliz basınında "DAEŞ militanları Türkiye'de kolaylıkla kalabalığa karışıyor" iddiası

İngiliz gazetesi The Times, Orta Asya kökenli DAEŞ militanlarının Türkiye'de kolaylık kalabalığa karıştıklarını iddia etti.

Güncellenme 04 Ocak 2017 13:33

Türk basınında Ortaköy saldırısının falinin Uygur Türkü olduğuna dair haberler üzerine İngiliz The Times gazetesinde Orta Asya ülkelerinden DAEŞ'e katılımı ele alan bir analiz yayımlandı.

İngiliz The Times gazetesine göre, bugüne kadar 2 ile 4 bin Orta Asyalının DAEŞ'e katıldığı tahmin ediliyor.



Aralarında Uygur Türklerinin yanı sıra Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler ve Tacikler de var.



The Times, "Kırgızistan bir nebze dışında tutulursa bu ülkelerin hepsinde baskıcı rejimler var" diye yazdı.



Gazete, "Hepsi yoksul ülkeler ve kırsal bölgelerde derin bir muhafazakarlık hakim" tespitinde bulundu.



İngiliz The Times'a göre bu militanların artık ülkelerine dönmeleri çok zor çünkü ülkeler sınırlarını kapatmış durumda.



Ancak Türkiye'de kolaylıkla kalabalığa karışabiliyorlar. Gazeteye konuşan uzmanlar DAEŞ'in Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduğu görüşünde.



Orta Asyalı militanların örgüt içerisinde en özel birlikler olarak görüldüğüne dikkat çekiliyor. İntihar saldırılarını çoğunlukla bu militanların gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

NTV