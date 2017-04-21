IMF Başkanı Lagarde Trump yönetimine yeşil ışık yaktı

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Trump ile işbirliği yapabileceklerine inandığını söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 09:59

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF ve Dünya Bankasının Washington’da düzenlenen Bahar Toplantıları kapsamında basın konferansı düzenledi.

Dünya ekonomisinin nihayet toparlanmaya başladığını anlatan Lagarde, geçen sene yüzde 3,1’de kalan küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,5’e yükselmesinin beklendiğini dile getirdi.

Lagarde, IMF-Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde Washington’da bir araya gelen 189 ülkenin temsilcilerinin küresel büyümedeki ivmelenmenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının yollarını tartışacağını ifade etti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lagarde, dünya ekonomisi için en önemli sorunlardan birinin düşük verimlilik olduğuna işaret etti. Lagarde, “Verimliliği teşvik edecek ve artıracak politikalara ihtiyacımız olduğu çok açık. Politika yapıcıların bu alana kesinlikle odaklanmaları gerekiyor.” diye konuştu.

IMF'nin Trump yönetimiyle iş birliği

Lagarde, yeni ABD yönetiminin ticaret karşıtı politikaları hakkındaki soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Trump yönetimiyle şimdiye kadar gerçekleştirdiğim çeşitli temaslar, birlikte ilerleme kaydedebileceğimize, sahip olduğumuz mevcut sistemi desteklemek ve iyileştirmek için iş birliği yapabileceğimize inanmam için birçok neden sağladı.”

Ticaretin küresel büyümenin en önemli motorlarından biri olduğuna işaret eden Lagarde, ticaretin mümkün olan en etkin ve en adaletli şekilde yapılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Lagarde, etkin ve adaletli ticaretin, Trump yönetimi tarafından sık sık kullanılan “ticarette eşit fırsat ortamını" yaratacağını sözlerine ekledi.

AA