IMF 2017 Türkiye büyüme tahminini revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Güncellenme 18 Nisan 2017 17:36

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Nisan 2017 sayısını "Küresel ekonomi ivme mi kazanıyor?" başlığıyla yayımladı.

Dünya ekonomisinin sanayi ve ticaretteki konjektürel toparlanmanın yanı sıra iyimser finansal piyasalar sayesinde ivme kazanabileceğine işaret edilen raporda, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

Global ekonominin orta vadede hala aşağı yönlü risklere maruz kalabileceği anlatılan raporda özellikle düşük verimlilik ve gelir dağılımı eşitsizliği gibi yapısal sorunlar ile içe dönük politikaların küresel entegrasyonu tehdit ettiği vurgulandı.

Fed'in beklenenden hızlı faiz artırmasının küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü riskler arasında yer aldığı belirtilen raporda, "ABD'de faiz artırımlarının beklenenden hızlı gerçekleşmesi, küresel finansal koşulların daha hızlı sıkılaşmasına ve doların sert yükselmesine neden olarak kırılgan ekonomileri ters yönde etkileyebilir." değerlendirmesine yer verildi.

Büyüme tahminleri revize edildi

IMF'nin Nisan 2017 dönemi DEG raporunda, Avrupa ülkeleri ve Japonya'nın büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye çıkaran kuruluş, Almanya, Fransa ve İtalya'nın bu yılki büyüme beklentilerini 0,1 puan artışla sırasıyla yüzde 1,6, yüzde 1,4 ve yüzde 0,8'e yükseltti. İspanya'nın büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ye revize edildi.

Rapordaki en büyük revizelerden biri Birleşik Krallık'ın bu yılki büyüme beklentisine yapıldı. Buna göre, ocak ayında yüzde 1,5 olarak belirlenen büyüme tahmini yüzde 2,0’a çıkarıldı. IMF, Birleşik Krallık’a ilişkin 2018 büyüme beklentisini ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e revize etti.

Raporda, Japonya'ya yönelik beklentiler de bu yıl için 0,4 puan artışla yüzde 1,2'ye ve gelecek yıl için 0,1 puan artışla yüzde 0,6'ya güncellendi.

Öte yandan, ABD’nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri yüzde 2,3 ve yüzde 2,5 ile ocak ayında açıklanan seviyelerde sabit bırakıldı.

Rusya ve Çin’in tahminleri yükseltildi

Rapora göre, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik büyüme beklentileri değiştirilmedi. Kurum gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,5 ve gelecek yıl yüzde 4,8 genişlemesini öngörüyor.

Bu grup içinde, Rusya ve Çin'e yönelik büyüme beklentileri yukarı yönlü, bazı Latin Amerika, Afrika ve Avrupa ülkelerine yönelik beklentiler ise aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, Rusya'ya ilişkin büyüme beklentileri bu yıl yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e ve 2018 için yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e çıkarıldı. IMF ekonomistleri, Çin'in 2017 büyüme beklentisini yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 6,0'dan yüzde 6,2'ye çıkardı.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor

Raporda, Türkiye'de siyasi ve jeopolitik faktörlerin büyümeyi sınırladığına işaret edilirken, "Ekonomik görünüm, yükselen siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle artan döviz borcu yükü nedeniyle bulanık" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de büyümenin 2016'nın üçüncü çeyreğinde sert düştükten sonra toparlanacağı belirtilen raporda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği öngörüldü.

Kuruluş, Türkiye'ye yönelik enflasyon beklentilerini ise bu yıl için yüzde 10,1 ve gelecek sene için yüzde 9,1 seviyesinde belirledi. Geçen sene yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşen enflasyondaki artışın TL’deki değer kaybından kaynaklanacağı belirtildi. Raporda, geçen sene yüzde 10,8’e çıkan işsizlik oranının 2017’de yüzde 11,5’e çıktıktan sonra 2018’de yüzde 11’e gerileyeceği öngörüldü. Son olarak, IMF, 2016’da GSYH’nin yüzde 3,8'ine gerileyen cari açık oranının bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek yıl yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

AA