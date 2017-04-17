Türkiye anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini oyladı. İl il referandum sonuçları nasıl oldu?

Güncellenme 17 Nisan 2017 10:37

Türkiye 16 Nisan pazar günü tarihi bir referandum gerçekleştirdi. Referanduma giden Türkiye anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçişi oyladı. Türkiye'nin kararı az bir farkla 'evet' oldu.

Peki, hangi iller 'hayır' dedi, hangi iller 'evet' dedi. Tarihi referandumun il il sonuçları:

2017 Referandum sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.Buna göre 24 milyon 326 bin 251 oy "evet" için kullanılırken 23 milyon 173 bin 124 kişi "hayır" oyu tercihinde bulundu. Kullanılan oyların 849 bin 447'si ise geçersiz oldu.

Yurt dışı sonuçlarında ise açılan sandık yüzde 64,36 oldu. Buna göre 376 bin 493 oy ile yüzde 59,02 "evet", 261 bin 432 oy ile yüzde 40,98 "hayır" çıktı.

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik yapılan referandum halk oylamasında, en çok "evet" oyu Bayburt'tan, en fazla "hayır" oyu ise Tunceli'den çıktı. Oy dağılımına göre, "evet" oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,67 ile Bayburt olurken, en yüksek "hayır" oyu ise yüzde 80,35 ile Tunceli oldu.

Referandum sonuçları açıklandı. Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren 18 maddelik yeni Anayasa değişikliğini onaylamak için sandık başına gitti. Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme süresi tüm yurtta sona erdi. Yurt içinde katılımın yüzde 87,28 olduğu halk oylamasında yüzde 51,21 "evet", yüzde 48,79 "hayır" oyu çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, doğudaki 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi de 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

En çok 'evet' diyen Bayburt oldu

Açılan sandık oranını yüzde yüze yaklaştığı Bayburt rekor evet oy oranına imza attı.

Açılan sandık oranının yüzde 95'e ulaştığı anda Bayburt'un referandum oylamasından yüzde 81,78 evet, yüzde 18,22 hayır oranı çıktı.

'Hayır' oylarının en yüksek olduğu il ise Tunceli.

32 ilde sandıklar saat 16.00'da kapandı

Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'da, diğer illerde ise 08.00'da başladı. Saat 07.00'de açılan sandıklar 16.00'da kapandı. Oy sayımına geçildi. Diğer illerde ise sandıklar 17.00'de kapandı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar kapandı. Oy sayım işlemine geçildi. Diğer illerde ise sandıklar 17.00’da kapandı.

YSK Başkanından son dakika 'mühürsüz pusula' açıklaması

YSK Başkanı Güven, bazı sandıklarda "Tercih" yerine "Evet" mührü kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden "Tercih" mührü yerine "Evet" mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar verildiğini bildirdi.

Güven, YSK önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yansıyan bazı bilgiler bulunduğunu, genelgelerle oy pusulalarında "Tercih" mührü kullanılmasını öngörmelerine rağmen, bazı ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına "Tercih" mührü yerine "Evet" mührü verdiğini öğrendiklerini söyledi.

Bazı yerlerde kısmi de olsa bu şekilde oy kullanıldığını belirten Güven, "Yüksek Kurul biraz önce toplandı. Vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'Tercih' mührü yerine 'Evet' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır" diye konuştu.

YSK seçim yasağını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik yayın yasağını saat 18.01 itibarıyla kaldırdı. YSK'nın, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.01'e çekilmesini uygun gördüğü bildirildi.

Milliyet