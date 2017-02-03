İkiz bebek bekleyen Beyonce su altında poz verdi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce, önceki gün ikiz bebek beklediğini duyurdu. Beyonce, zaman kaybetmeden hamilelik albümünü de yayınladı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 22:42

Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte ikiz bebek beklediklerini açıkladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden hamilelik albümünü yayınladı.

35 yaşındaki ABD’li şarkıcı, web sitesinde, hamilelik fotoğraflarını ve beş yaşındaki kızı Blue Ivy’nin bebeklik görüntülerini paylaştı.

Beyonce’nin çıplak çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra su altında çekilmiş fotoğrafları ve gif’leri de dikkat çekici.İkiz bebek bekleyen Beyonce, albümüne, “Üç kalbim var” adını verdi ve internet sitesinde şair Warsan Shire’ın şiirini paylaştı.

Beyonce, hamile olduğunu, çiçeklerin önünde iç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak duyurmuş ve "Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz - Carter Ailesi" yazmıştı.

Beyonce’nin ilk hamilelik fotoğrafı 8 milyondan fazla beğeni alarak Selena Gomez’in kolalı fotoğrafının kırdığı rekoru geride bıraktı ve Instagram’ın en çok beğeni alan fotoğrafı oldu.

İşte Beyonce’nin albümünden diğer fotoğraflar ve gif'ler...