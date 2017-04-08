İkinci Elde Yeni Dönem

Balıkesir Galericiler Sitesi başkanı Nuri Özdemir tarafından yapılan açıklamalar özellikle ikinci el sektörüne yönelik önemli mesajlar verdi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 17:55

İkinci el araç pazarı ile ilgili açıklamalar yapan Nuri Özdemir özellikle otomobil alım satımlarında artık vatandaşlık numaralarının kullanılacağını ve seyyar olarak yapılan satışların ortadan kaldırılacağını belirtti. Vergi levhası olmayan kişilerin 3 tane araba alım satımı yapabileceğini belirten Nuri Özdemir, son düzenlemeler ile birlikte bu konuda kişilerin bir adet araç alım ve satım ile sınırlandırılacağını vurguladı. Bu bakımdan bundan sonraki süreç içerisinde ikinci el pazarında herkesin araç alım satım yapması mümkün olmayacak. Öyle ki kişilerin araç alım satım üzerinden yüksek ücretler kazanması ve pek çok kişinin mağdur duruma düşürülmesi araç alım ve satım işlemlerinde belirli kriterlerin getirilmesini gerektirdi. Bu bakımdan özellikle geçtiğimiz dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi tarafından yapılan açıklamaların önümüzdeki günlerde resmen yürürlüğe girmesi ikinci el sektöründen aracıların ve bu işi kaçak bir şekilde yapan kişilerin işlem yapması önleyecek.

Vergi Levhasız Satış Olmayacak!

Sadece vergi levhası bulunan kişilerin araç alım ve satım yapmasına izin verecek olan yeni düzenleme, bu bakımdan bu işi ticari olarak ve usulüne uygun bir şekilde yapmak isteyen kişilere imkan sağlayacak. Üstelik ikinci el araç alım ve satım işlemlerinde artık garanti verme zorunluluğu da olacak. Garantisi sağlanamayan araçlar, kusurlu araçlar ve pert kaydı bulunan araçlar alıcıların onay vermesi ve rıza göstermesi şartıyla satılabilecek.