İkinci El Araç Satışları Hareketlendi

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:59

Motorlu taşıtlarda özellikle özel tüketim vergisinin artırılması araç fiyatlarında ciddi bir artış yarattı. Buna bağlı olarak doların da sürekli yükselmesi, sıfır araç fiyatlarının giderek yükselmesine neden oldu. Vatandaşlar yükselen sıfır araç fiyatları nedeniyle araç alma noktasında kararsız kalırken, sıfır araç yerine daha çok ikinci el otomobiller tercih edilmeye başlandı.

İkinci Elde Talep Artıyor

Konu ile ilgili değerlendirme yapan yönetim kurulu başkanı Aydın Erkoç ise özellikle satışlarındaki daralmaya dikkat çekti. Yılın ilk beş ayında yüzde 15’lik bir daralma olduğunu söyleyen Aydın Erkoç özellikle sıfır araç pazarında daralmanın yüzde 13 seviyelerinde olduğunu belirtti. Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların sıfır araç almayı düşünmediğini belirten yönetici, özellikle bu durumun ikinci el araç sektörüne büyük bir katkı sağladığını söyledi.

2017'nin ilk aylardaki verilerine göre özellikle ikinci el araç satışlarında yüzde 5.3’lük bir artış yaşandığını belirten Erkoç, bayrama doğru ikinci el piyasasının daha da hareketlendiğini ve şu anda en yüksek ve hareketli dönemin yaşandığını söyledi.

Bayramda insanlar araç ihtiyacını karşılayabilmek adına araç almayı tercih ederken, dönemsel olarak yaşanan hareketlilik ikinci el araç sektörünü de zengin bir hale getiriyor. 2017'nin sadece ilk 4 ay içerisinde ikinci el araç piyasasını 2 milyon 341 bin 877 TL’ye ulaştığını söyleyen Aydın Erkoç, özellikle yıl sonuna kadar ikinci el araç sektörünün 8 milyona ulaşabileceğini söyledi.