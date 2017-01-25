İfadeleri alınan HDP'li Baydemir ve Yıldırım serbest bırakıldı

HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı. İfadeleri alınan vekiller daha sonra serbest bırakıldı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 15:45

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li vekiller osman baydemir ve Ahmet Yıldırım ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındı.

Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP’li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti. Baydemir ve Yıldırım ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AA