İETT'in bin 854 durağı ihaleye çıkarılıyor

İETT'nin bin 854 otobüs durağının, modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı için ihaleye çıkarılması onaylandı.

Güncellenme 11 Ocak 2017 20:15