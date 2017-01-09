İDO ve BUDO seferlerini iptal etti
yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle saat 07.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve saat 07.45'te Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.
Bugün ayrıca saat 08.30'da Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, saat 08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve saat 09.30'da Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.
BUDO da bazı seferlerini iptal etti
Bu arada Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.45, seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun saat 07.00 ve 08.00'deki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
AA