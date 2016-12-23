İDO ve BUDO seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 11:56

İDO taarfından ipota ledilen seferler listesi:

06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO tarafından iptal edilen seferler listesi

08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

haberler.com

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