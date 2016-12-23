İDO ve BUDO seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etme kararı aldı.
İDO taarfından ipota ledilen seferler listesi:
06: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07: 00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07: 45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12: 00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO tarafından iptal edilen seferler listesi
08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
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