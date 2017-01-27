IDC Türkiye: Türkiye BT harcamaları 22 Milyar doları aşacak

IDC Öngörüleri adı ile Microsoft Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sektör ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı

Güncellenme 27 Ocak 2017 14:48

IDC Öngörüleri adı ile Microsoft Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sektör ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yapan International Data Corporation (IDC), 2017 yılı için 22 Milyar Dolar BT harcamalarının yapılacağını duyurdu.

Etkinlikte hedefler ile ilgili açıklama yapan IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, oldukça önemli noktalara değinirken, BT bütçelerinin kısıtlanması ile birlikte maliyet optimizasyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Tüm bu kısıtlamalara karşın altyapıya yönelik harcamaların 2017 yılında ilerleyeceğini söyleyen Çizmecioğulları özelikle bu harcamalarda telekomünikasyon, finans, sağlık, eğitim ve perakende sektörünün listenin üst sıralarında yer alacağını ifade etti.

Türkiye’de BT 2017’yi Nasıl Geçirecek?

Türkiye’ye yönelik yapılan tahminlerde BT hizmetleri ve yazılım bölümleri için yüzde 7,1 ve %6,2’lik yıllık büyüme oranlarının yakalanacağı tahmin ediliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde ise 2017 yılında en hızlı büyüyen bölüm BT hizmetleri ve yazılım bölümleri olacak.

IDC, sağlık, kamu hizmetleri ve ulaşım sektörlerinin harcamalarında 2017 yılında en yüksek büyüme oranlarını bekliyor. Bunun yanı sıra iletişim, finans, üretim ve kamunun yılın en büyük harcama yapanlar olacağını öngörüyor. Beklentiler arasında en çok dikkat çeken nokta ise perakende sektörüne yönelik. Öyle ki sektörün 2017 yılında zorlu bire süreçten geçeceği ifade ediliyor.

IDC’ye göre, 2017 yılında ön plana çıkacak eğilimler şöyle olacak,

Bulut teknolojileri 2017’de daha fazla ön plana çıkacak ve sektördeki rekabette yeni dönem başlatacak.

Sürdürülebilir güvenlik en büyük zorluklardan biri olacak. Bu nedenle de güvenlik harcamaları 2017 sonuna kadar 230 Milyon Doları aşacak.

Kurumların yaklaşık %70’i dijital dönüşüm çalışmaları alanında planlama yapmış durumda ve 2017’ede bu çalışmalar gerçekleştirilecek.

Akıllı Şehir girişimleri 2017’de daha fazla ön plana çıkacak.

Etkinlikte evsahibi Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Murat Kansu da açıklamalar yaparken, Kansu özelikle Microsoft’un yapay zekaya yönelik önemli projeleri olduğunu aktardı. 4 farklı odak noktası doğrultusunda yapay zeka alanında projeler geliştirileceğini söyleyen Kansu’nun açıklamalarına göre Microsoft’un ön plana aldığı 4 ana odak şöyle;

Bireylerin uygulamalar ve bilgisayarlar ile olan iletişimini doğal iletişim modelleri ile yeniden tanımlamak.

Uygulamaların daha akıllı olmasını sağlamak.

Yapay zeka teknolojilerini yazılım geliştiricilerin kullanımına açmak.

Dünyanın en büyük süper bilgisayarını bulutta inşa etmek.

Türkiye’nin sektör önde gelen liderlerinin bulunduğu etkinlik oldukça verimli geçerken, sektöre dair pek çok önemli sorun ve projeler masaya yatırıldı.