iCloud Değişikliği Kafaları Karıştırdı!

Apple tarafından gerçekleştirilen yeni bir düzenleme, iCloud üzerinden akıllı cihazların aktivasyon durumunu sorgulaması iptal edildi.

Güncellenme 31 Ocak 2017 19:33

Apple iPhone kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği güncellemeyle birlikte oldukça radikal sayılacak bir değişikliği de gerçekleştirmiş olacak. Özellikle akıllı cihazların aktivasyon durumunun öğrenilmesi için kullanılan sayfanın Apple tarafından kullanımından kaldırılması bu sorgulamanın yapılmasını engelledi.

İkinci Ele Darbe Mi?

Özellikle bu hamlenin ikinci el Apple ürünlerinin alım satım işlemlerine büyük bir darbe vurması beklenirken, Apple'ın da özellikle sıfır cihazlarının satılmasının azalması adına böyle bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Garanti ve aktivasyon kilidi konusunda kullanıcılar bugüne kadar ilgili bölüm üzerinden kolay bir şekilde destek aldığı gibi Apple’ın gerçekleştirdiği yeni değişiklik bu konuda büyük bir handikap yaratıyor. Bu açıdan önümüzdeki günlerde kullanıcıların ikinci el cihaz alım ve satım işlemlerinde ciddi bir mağduriyet yaşamaması ya da tamamen bu satın alma işlemlerinden uzak durması söz konusu olacak.

Mevcut değişiklik hakkında özellikle Apple herhangi bir açıklama yapmaya uygun görmezken kullanıcıların sorgulamayı yapamadan yeni cihaz almasına pek ihtimal verilmiyor. Özellikle yüksek fiyatlar üzerinden satışı gerçekleştirilen Apple modelleri için güvencesiz bir şekilde satın alma işlemlerinin yapılacak olması en büyük handikaplardan birisi olacak ve bu da bundan sonraki ikinci el pazarına doğrudan bir etki yapacak.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Apple cihazlarında farklı bir strateji yürütmeye başladığını da söylemek mümkün.