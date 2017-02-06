İçine patlayıcı tuzaklanmış voleybol topları ele geçirildi

Mardin Dargeçit'te içerisine patlayıcı tuzaklanmış olan 6 tane voleybol topu ele geçirildi.

Güncellenme 06 Şubat 2017 13:08

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından içine patlayıc ıyerleştirilmiş voleybol topları ele geçirildi.

Dargeçit'te içerisine patlayıcı tuzaklanmış 6 voleybol topu ele geçirildi.

Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış

Milliyet'te yer alan habere göre, Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 6 voleybol topu ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada bulunanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı. Teröristler 6 voleybol topuna patlayıcı döşemişti.

Kaynak: Milliyet