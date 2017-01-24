İbrahim Üzülmez'in Gaziantepspor serüveni 42 gün sürdü

12 Aralık 2016 günü Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getiririlen İbrahim Üzülmez, görevden ayrıldığını açıkladı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 16:00

Gaziantepspor'da, 42 gün önce göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı.

Üzülmez, yaptığı açıklamada, yönetimle bir araya gelerek görüştüklerini söyledi.



Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını aktaran Üzülmez, "Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah ligde kalmayı başaracaklardır" diye konuştu



Gaziantepspor'da, geçen 12 Aralık günü İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlüğü getirilen İbrahim Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Ligde 11 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor yönetiminin Üzülmez'in ardından takımın başına getireceği yeni teknik direktör arayışına başladığı bildirildi.

NTV