İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu kardeşi açıkladı

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan İbrahim Erkal'ın son durumuyla ilgili kardeşi Abdullah Erkal açıklama yaptı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 11:38

Türkücü İbrahim Erkal (50) geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama geldi.

Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınarak uyutulan İbrahim Erkal2ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri ünlü şarkıcının kardeşi Abdullah Erkal açıkladı.

12 Nisan Salı gününden beri Liv Hospital'de yoğun bakımda olan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, "Duymayan Kalmasın" programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

Abdullah Erkal şunları söyledi:

''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

Milliyet