Hyundai Assan Türkiye’de İhracat Lideri

Hyundai Assan Türkiye'de otomotiv sektörü için en önemli oyunculardan birisi olmaya başladı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:44

İzmit'teki fabrikasında 59 bin araç üretmeyi başaran marka, üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ediyor. Böylece Türkiye'ye dışarıdan döviz girmesini sağlayan marka, aynı zamanda yarattığı istihdamla da oldukça etkin bir rol oynuyor.

20. Yılı!

Türkiye'de 20 yıldan beri var olan ve bu yıl 20'nci yılını kutlayan Hyundai İzmit fabrikasında özellikle 2017 yılına oldukça hızlı bir şekilde başlangıç yaptı. Yapılan açıklamalarda 2017 yılının ilk ayları itibariyle fabrikada 56 bin adet aracın üretildiği belirtilirken bu araçların 51 bin tanesi yurt dışına ihraç edildi. Bu bakımda elde edilen rakamlar ile birlikte marka yılın ilk ayları itibariyle lider oldu.

Yapılan açıklamalarda üretilen araçların i10 ve i20 modeline ait olduğu belirtilirken 25 bin 64 adet i10 model, 26 bin 328 adet i20 modeli üretildi. Bu bakımdan özellikle i10 ve i20 modellerinin ihracat noktasında Türkiye oldukça etkin bir rol oynuyor. Sadece 2016 yılı içerisinde 2 milyar doları geçerken iyi bir ihracat gelirinin elde edildiği Hyundai Assan’da 2017 yılındaki hedefler daha arttırıldı. Bu bakımdan marka tarafından 2017 yılında yapılacak üretimlerde rekor seviyelere çıkılabilir. Yapılan resmi açıklamalara göre 2017 yılı içerisinde markanın hedefi 230 bin araç üretimi.