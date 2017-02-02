Hülya Sancaklı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı İstanbul Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 16:11

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı.

Hülya Sancaklı'nın annesi Nevin Erdoğan ayrı bir yerde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı.

AÇEV'de gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek.

AA