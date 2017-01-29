Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarına girişi engellenmeye çalışıldı

Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başknaı Hulusi Akar, Yunan botu tarafından engellenmeye çalışıldı. Gergin dakikalar yaşandı.

Güncellenme 29 Ocak 2017 14:26

Genelkurmay Başkanı Akar Kardak kayalıklarını ziyarete gitti. Ziyaret sırasında Yunan botu, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalıştı, gergin anlar yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti. 1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamanı yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken, bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçti. Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.