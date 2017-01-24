Huawei’nin P10 Modelinin Fiyatı Belli Oldu

Huawei’nin en önemli modellerinden birisi olan Huawei P10 ile ilgili özellikle etiket fiyatının sızdırılması dikkat çekti.

Güncellenme 24 Ocak 2017 15:44

Son dönemlerin en etkin markalarından birisi olan Huawei yeni amiral gemileri ile sektörde zirveyi hedefliyor. Bugüne kadar piyasaya sunduğu pek çok farklı telefon modeli ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Huawei, özellikle Huawei P10 modeliyle yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Sızdırmalar Sürüyor!

Geçtiğimiz günlerde telefon hakkında yapılan sızdırmalar sayesinde telefonun özellikleri net bir şekilde görülürken yeni yapılan sızdırmalarda telefonunun etiket fiyatı paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yine bir başka telefon modeli olan Huawei P9 ile piyasaya giriş yapan Huawei’nin bu telefonun için de nasıl bir etiket fiyatı belirlediği açıklanırken 2 telefon için de artık etiket fiyatı konusundaki tüm soru işaretleri giderildi.

Fiyatlar Ne Kadar Olacak?

Açıklamalara göre Huawei P9 modelinin 32 GB modeli için 599 Euro, 64 GB modeli için ise 649 Euro fiyat belirlendi. Huawei P10 modelinde ise etiket fiyatı 749 Euro olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerdeki telefon modeli için de resmi satış sürecine geçecek olan Huawei, sektörde bu telefon modelleri ile şansını deneyecek. Telefonlarda yüksek kalite, uygun performans ve sorunsuz bir hizmet vermeyi başaran Huawei, bu bakımdan yeni telefon modelleri ile de pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başarmış durumda