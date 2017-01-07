Huawei’den Giyilebilir Teknolojiler İçin Eleştiri

Huawei'nin Tüketici Stratejisi Başkanı, Shao Yang CES 2017'de giyilebilir teknoloji ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Güncellenme 07 Ocak 2017 20:58

Giyilebilir teknoloji, 2016 yılında çok fazla popüler olmazken, konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Huawei'nin Tüketici Stratejisi Başkanı, Shao Yang önemli detayları paylaştı. Giyilebilir teknoloji konusunda en büyük sorunun insanların sürekli bu cihazları giymesini sağlamak olduğunu söyleyen Yang, bunun başarılamaması nedeniyle sektörün geri planda kaldığını belirtti. Giyilebilir teknoloji satın alan kişilerin birkaç hafta sonrası bu alışkanlığı bıraktığını söyleyen Yang, daha kapsamlı ve farklı özelliklere sahip cihazlar ile sektörün hareketlenebileceğini belirtti.

Sorun: Kısa Pil Ömrü!

Yang, düzenli olarak kullanılan özelliklerin ve kısa pil ömrünün eksikliğinin kullanıcılar için yeterli olmadığını ve kullanıcıların bu konuda ikna edilmesi adına cihazların donanımsal olarak da gelişmesi gerektiğini ifade etti. Yang’ın açıklamalarına göre sektörün etkin hale gelebilmesi adına geliştirilmesi gereken önemli iki nokta şöyle;

Pil ömrünün arttırılması

Daha fazla özellik

Şu anda Huawei tarafından bu konuda iyileştirmelerin yapıldığı da öğrenilirken, akıllı saatlerin 4-5 günlük süre boyunca şarj ihtiyacı olmadan nasıl kullanılabileceği, ek özelliklerin ve donanımlar ile geliştirmelerin nasıl sağlanacağı üzerine çalışmalar sürüyor. Kısacası Huawei akıllı saatlerde akıllı telefonunu ortadan kaldırmak istiyor. Böylece kendi başına çalışabilecek bağımsız cihazlar yapmayı amaçlayan Huawei’nin bunu başarması, akıllı saatleri çok daha etkin bir hale getirebilir.