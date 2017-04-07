Geçtiğimiz aylarda Barcelona’da yapılan tanıtımda duyurulan Huawei Y5 görücüye çıktı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 19:11

Giriş seviyesinde olan yeni akıllı telefon üstün özellikleri ve düşük fiyatıyla oldukça dikkat çekiyor. Son dönemlerin etkin markalarından birisi olan Huawei, yeni bir giriş modelini daha tanıttı. Yapılan tanıtımlarda Huawei Y5 modelinin özellikle ekonomik fiyatıyla dikkat çekerken, pek çok kullanıcı ekonomik ve iyi bir cihaz istemesi halinde Huawei Y5 oldukça güçlü bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Huawei Y5 Özelliklerinde Neler Var?

Yapılan açıklamalarda telefonun özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılacağı gibi telefon Android 6.0 marshmallow ile gelecek. Üstelik altın, pembe, mavi, beyaz ve gri gibi 5 farklı renk seçeneğinin sunulması da kişilerin satın alma aşamasında farklı tercihler yapmasını sağlayacak.

Telefonun bataryasında ise 3000mAh kapasiteli oldukça cazip bir donanım bulunuyor. Telefonun ekranında 5 inçlik bir donanım kullanmayı tercih eden Huawei, 720p çözünürlükte kaliteli görüntü sağlıyor. Arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel olan cihaz böylece kamera konusunda da kullanıcıların ihtiyacını karşılayabiliyor.

Telefondaki RAM ve depolama alanında ise yine oldukça makul seçenekler söz konusu. Açıklamalara göre telefonda 2GB RAM, 16GB dahili hafıza bulunuyor. Tüm bu özellikler ile birlikte ekonomik fiyatlar ile sunulacak olan telefon, bu bakımdan kullanıcılara da oldukça alternatif bir seçenek yaratacak. Güçlü ve aynı zamanda ekonomik model isteyen kişiler bu yeni seçeneği mutlaka değerlendirmeli.