Huawei Samsung’a Karşı Zafer Kazandı

Patent anlaşmaları nedeniyle bugüne kadar pek çok farklı marka tazminat ödemek durumunda kalırken Samsung'un yeni bir ihlal yaptığı ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Nisan 2017 22:14

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda patent ihlali nedeniyle Huawei şirketine devasa bir tazminatın ödeneceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili farklı detaylar gündeme gelirken özellikle Huawei ye ait olan bir özelliğin kullanıldığı ve bu nedenle Samsung ile Huawei’nin mahkemede karşı karşıya geldiği belirtildi.

Mahkeme Sonuçlandı

Samsung'un Huawei’ye tazminat ödemesine karar verilirken bu tazminat kararının verilmesinin ardından Samsung'un Huawei’ye 1.6 milyon dolarlık ödeme yapması da kesinleşti. Özellikle patent ihlaline sebebiyet veren durum ile ilgili de detaylar paylaşılırken Samsung’un Galaxy S7 gibi farklı modellerde Huawei’ye ait olan 4G patentinin ihlal ettiği ve bu lisansın kullanılması nedeniyle de mahkeme tarafından Huawei’nin haklı bulunduğu belirtildi.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında gözler markaya çevrilirken tazminat kararının mahkeme tarafından kesinleştirilmiş olması Samsung'un maddi açıdan zorlanmasına neden olacak. Huawei tarafından açılan mahkemede özellikle Samsung'un patenti ihlali nedeniyle 12.7 milyar dolar gelir elde ettiği ve 30 milyon ünitede bu lisansı kullandığı ifade edilmişti. Mahkemede yapılan incelemelerde mevcut ihlaller tespit edilirken Samsung bu ihlaller nedeniyle çok ağır bir şekilde cezalandırıldı.

Daha önce de Apple, Samsung ve Huawei gibi markalar arasında benzer süreçler yaşanmış ve markalar birbirine yüksek tazminatlar ödemek durumunda kalmıştı.