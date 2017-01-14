Huawei P8 Lite (2017) Resmen Tanıtıldı

Uzun zamandan beri konuşulan Huawei P8 Lite (2017) modeli resmen Huawei tarafından tanıtıldı. İşte telefonun özellikleri.

Güncellenme 14 Ocak 2017 21:01

2015 yılında Huawei tarafından piyasaya sürülen P8 Lite, yenilendi. Huawei P8 Lite (2017) olarak piyasaya sunulan telefon oldukça önemli özelliklere sahip olduğu gibi Huawei için mobil sektörde yeni bir dönem başlatacak.

Huawei P8 Lite (2017) Teknik Özellikleri Neler?

Huawei P8 Lite (2017) için yapılan resmi açıklamalarda Kirin 655 işlemciye desteklenecek telefonun grafik biriminde Mali-T830 MP2’ye yer verildiği belirtildi.

İşlemcide 8 çekirdekli tercih ile performansın arttırıldığı Huawei P8 Lite (2017), 3 GB RAM ile destekleniyor. Depolama alanında ise 16 GB telefon için zayıf noktalardan birisi olmuş durumda. Huawei P8 Lite (2017) için tanıtımda yer alan önemli özelikler ise şöyle;

5,2 inçlik Full HD ekran

2.0 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

3.000 mAh pil batarya

Parmak izi okuyucu

Huawei P8 Lite (2017) Etiket Fiyatı Ne Kadar?

Telefon için donanımlar kadar etiket fiyatı da dikkat çekerken, cihazın 239 Euro fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi. İlk satış noktası ise Avrupa olacak. Huawei P8 Lite (2017) için Türkiye satış planı ise henüz açıklanmadı.

Telefonun yüksek özellikleri ve tanıtım sonrasında cihaza gösterilen ilgi Huawei P8 Lite (2017) için büyük bir merak uyandırmış durumda.