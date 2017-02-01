Huawei P10 ve P10 Plus Modelleri Sızdırıldı!

Huawei P10 ve P10 Plus için yeni görselleri sızdırıldı. İşte detaylar.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:55

Uzun zamandan beri Huawei’nin yeni telefon modelleri hakkında önemli bilgiler sızdırılırken, son paylaşılan fotoğraflarda telefonların görselleri ortaya çıkarıldı. Huawei’nin bugüne kadar ürettiği en iddialı modellerinden birisi olacak Huawei P10 ve P10 Plus 2 farklı versiyon olarak sunulacak. Kullanıcılar özellikler etiket fiyatına göre kendine uygun bulduğu telefonu satın alarak Huawei’nin yeni amiral gemisine deneme fırsatı elde edecek.

Sızdırmalar Var!

Konu ile ilgili yapılan sızdırmalarda yeni telefonlarda ses ve kalite konusunda önemli güçlendirmelerin yapıldığı belirtilirken özellikle ses konusunda Yahama gibi farklı firmalar ile çalışıldığı duyuruldu. Yüksek donanımlara sahip olacak telefon aynı zamanda kalite açısından da üst seviyede bulunacak. Kamerasında yine Huawei’nin en önemli ortaklarından birisi olan Leica imzası bulunan telefonlarda parmak izi tarayıcısı, Snapdragon 835 işlemci gibi farklı donanımlar yer alacak.

Önümüzdeki günlerde Huawei tarafından telefonlar için resmi tanıtımların yapılması beklenirken, tüm bu tanıtım süreç ile birlikte Huawei mobil sektörde en önemli kozlarından birisini oynamış olacak. 3 dev üretici olarak küresel pazarda etkili bir durumda olan Huawei’nin yapacağı bu atılımlar ile birlikte Samsung ve Apple ile aradaki farkı azaltması bekleniyor. Son dönemlerde en iyi çıkış yapan markalardan birisi olan Huawei’nin yeni modeli ile başarıya ulaşması, bu anlamda işini daha da kolaylaştıracak.