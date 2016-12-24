Huawei P10 Kavisli Ekranla Gelebilir

Huawei P10 olarak adlandırılan yeni telefon için pek çok farklı sızıntı yapılırken telefonun kavisli ekrana sahip olabileceği belirtildi.

Güncellenme 24 Aralık 2016 23:18

Huawei P10 olarak adlandırılan yeni telefon için pek çok farklı sızıntı yapılırken telefonun kavisli ekrana sahip olabileceği belirtildi.

Huawei tarafından bugüne kadar yapılan tanıtımlarda pek çok farklı üstün özelliklere sahip telefon modelleri piyasaya sunuldu. Şu an için en büyük beklenti ise Huawei P10 adı ile sunulacak yeni telefon modeli.

Yeni telefon modelinde üstün özelliklerin kullanılarak farklı bir telefon deneyiminin sunulması beklenirken bu konuda önemli sızdırmalar da yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlarda telefonun kavisli bir ekrana sahip olabileceği öne sürüldü. Bu kavisli ekranın telefonun tasarımı konusunda da Huawei’nin farklı bir seçim yapabileceğini gösteriyor.

Tasarımı Merak Ediliyor

Yeni telefon tasarımı ile ilgili önemli sızdırmalar ve görüntüler paylaşılırken kavisli ekrana sahip olan telefonun tasarım açısından çok daha etkileyici olduğu görüldü. Fakat bu iddiaların doğrulanmadığının da unutulmaması gerekiyor.

Huawei P10 olduğu iddia edilen telefon tasarımında çift kamera ve kavisli ekranın yanı sıra parmak izi okuyucusuna da yer verilmiş. Üstelik parmak izi okuyucusu telefonun ön bölümünde yer alacak. Bu sayede parmak izi okuyucusunun çok daha kolay bir şekilde kullanılabilmesi mümkün hale getirilebilecek. Telefon için yapılan sızdırmalarda aynı zamanda çift kamera da özel bir firma ile de işbirliği sonucunda daha da iyi kalitede.gidildi Telefon için yapılan sızdırmaların bir diğerinde ise kavisli ekranın yanı sıra kablosuz şarj teknolojisinin de yeni telefonda kullanılabileceği belirtiliyor.